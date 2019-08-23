Умер один из самых богатых людей планеты

Миллиардер Дэвид Кох, один из самых богатых людей в мире, скончался в возрасте 79 лет.

Об этом сообщает Metro.

Подробности смерти миллиардера пока неизвестны.

Дэвид Кох вместе со своим старшим братом Чарльзом были одними из крупнейших доноров партии республиканцев в США. Состояние покойного магната на момент его смерти оценивалось в 42,2 миллиарда долларов.

Кохи заработали свое огромное состояние на компании Koch Industries, которая занимается переработкой сырой нефти.

В последнем рейтинге миллиардеров от Forbes Дэвид Кох занял 12 место. Также недавно Кохи снова попали в список самых богатых династий мира - в этом году братья Дэвид и Чарльз заняли третье место.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в США на 80-м году жизни скончался голливудский актер и режиссер Питер Фонда.