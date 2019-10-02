Спецназ Путина вторгся в Норвегию: все детали громкого скандала и реакция Кремля

В Норвегии заметили российский спецназ, который в рамках спецоперации высаживался на материковую часть страны для проведения разведки.

Об этом сообщает "Новая газета".

Военных РФ в гражданской одежде обнаружили на Шпицбергене. По словам журналистов, эти данные достоверны, что подтверждено документально национальной контрразведкой, а также силами разведки США. Кроме того, американскими самолетами-разведчиками сделаны фото для доказательства.

Как пишет интернет-газета AldriMer, снимков у них нет, но в СМИ отмечают, что там изображены российские военные, находящиеся на побережье архипелага. Источник в разведке государства подтвердили эту информацию изданию и заявил, что к операции были привлечены наемные военизированные формирования, которые "хорошо известны НАТО из-за событий в Крыму" (имеется в виду ЧВК - ред.).

Отмечают, что архипелаг является демилитаризованной зоной, ни одна страна не может использовать ни его территорию, ни прибрежные воды в военных целях. Потому присутствие вооруженных россиян на нем может привести к потере рыболовных ресурсов и закрытию Баренцбурга - российской столицы архипелага.

Официальных комментариев от норвежских властей пока не поступало, но журналисты утверждают, что руководство страны проинформировано о высадке российского десанта, и связывают спецоперацию с учениями Северного флота, которые в августе-сентябре проходили в Арктике. Журналисты также говорят, что военные прибыли на Шпицберген на разработанной Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) субмарине П-650 "Лилипут", предназначенной для скрытной переброски живой силы в тыл противника. Это объясняет, как люди с оружием могли остаться незамеченными, несмотря на то, что единственный на архипелаге аэропорт находится в его норвежской части.

К слову, секретная переброска российских военных с последующей оккупацией Норвегии впервые была показана на норвежском телевидении два года назад - в антиутопическом сериале "Оккупированные", который также крайне возмутил российский МИД.

Внешнеполитическое ведомство не замедлило с опровержением.

"Изложенная в статье Aldrimer.no 27 сентября 2019 года информация о якобы действиях российского спецназа на Шпицбергене является фейком. Не можем характеризовать ее иначе, как грубую провокацию. Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России", - говорится в официальном сообщении МИД РФ.

Российские дипломаты также предположили, что публикация является "попыткой оправдания выделения дополнительных ресурсов на борьбу с "российской угрозой" в преддверии представления в октябре оборонного бюджета и рекомендаций к долгосрочному плану развития Вооруженных сил". Из сообщения россиян выплывает, что они обвинили норвежцев в попытке распила оборонного бюджета, а журналистов издания, которое много лет публикует экспертные мнения в области обороны и российско-норвежских отношений, объявили нарушителями принципов журналистской этики.

Но несмотря на всю ситуацию, ничего конкретного относительно работы российского спецназа на Шпицбергене нет ни в заявлении МИДа, ни в публикации норвежского издания. А вот доказательства периодического присутствия вооруженных россиян на Шпицбергене в последние годы сами россияне не раз предоставляли, просто выкладывая доказательства в соцсети.

В издании есть скриншоты публикаций, сделанных сотрудниками чеченского спецназа. Из датировки, геолокации и комментариев следует, что "Летучий отряд Кадырова", как называют себя бойцы этого формирования, работает в Арктике, в том числе в норвежской ее части с 2016 года.

В сети военные Путина публикуют фото с проставленной геолокацией "Spitsbergen". На снимке военные в форме с нашивкой. Как выяснили журналисты, в профилях некоторых стоит указание @ruspetsnaz - Российского университета спецназа, единственного в стране частного учебного заведения, которое готовит профессиональных силовиков. Университет находится в Гудермесе и патронируется лично Кадыровым. Частный вуз готовит снайперов, штурмовиков-альпинистов, десантников, там учат стрелять из разных видов оружия, вести бои в населенном пункте и горно-лесистой местности. На территории университета построен комплекс с 20 стрелковыми галереями разной дальности стрельбы. В частном учебном заведении профессионально учат воевать.

Об арктических учениях "Летучего отряда" отдельно сообщается на сайте университета. Присутствие чеченских спецназовцев в Арктике - не секрет. В 2018 году Рамзан Кадыров сам сообщил о проведенных в Мурманске и на Земле Франца-Иосифа учениях. Но о поездках своих бойцов на норвежскую территорию глава Чечни не упоминал. К слову, бойцы Росгвардии - а упомянутый чеченский спецназ входит в ее структуры - не могут посещать страны НАТО в туристических целях, запрет не действует только в случаях, если поездка осуществляется по указанию руководства - десантирование.

В чеченском сегменте сети можно найти и другие снимки с норвежской геолокацией. На Шпицбергене бойцы бывали явно неоднократно, с оружием в руках - и не скрывают этого. Восприятие архипелага как "ничейной" или тем более сугубо российской территории могут сильно осложнить российско-норвежские отношения.

Журналисты подчеркнули, что в случае, если все это санкционировано на более высоком уровне, это говорит о крайне рискованной политике России. В этом году скандинавские страны уже отмечали российскую агрессию в свой адрес - когда сигнал GPS глушился с территории РФ во время военных учений, что создавало угрозу работе тревожных служб и малой авиации.

Как сообщал "Апостроф", российские истребители устроили учения, "обстреляв" город, где находится норвежский арктический радар.