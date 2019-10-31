Часть жилого района рухнула в гигантскую яму: фото и видео страшного ЧП в Гватемале

В Гватемале, в окрестностях города Сан-Кристобаль, кусок скалы, на которой стояли жилые дома, рухнул в пропасть.

Соответствующее видео было опубликовано на Youtube канале "Telediario".

Власти отселили не менее 20 семей, живущих поблизости, и закрыли местную школу. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, однако людей предупреждают, что склон, на котором стоит район, крайне неустойчив.

Марина Гомес, одна из жителей этого места, сказала, что слышит шум каждый раз, когда происходят оползни.

"Мы очень боимся, нам нужна поддержка, помощь в поисках нового жилья или временного поселения. Проблема в том, что с каждым днем все больше земли сползает в ущелье", - сказала она в комментарии местному СМИ.

Как ранее сообщал "Апостроф", в августе в США на популярном среди серферов пляже Grandview Beach рухнула скала: трое человек погибло.