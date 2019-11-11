Ростов не резиновый: сеть повеселила карикатура с Януковичем и президентом Боливии

Попытка президента Боливии Эво Моралеса, объявившего о своей отставке, покинуть территорию страны так, как это раньше сделал украинский экс-президент Виктор Янукович, стала поводом для яркой карикатуры.

Рисунок известного художника Сергея Елкина опубликован на странице Deutsche Welle в соцсети Facebook.

“Что может быть общего у бывших лидеров таких разных стран, как Боливия и Украина”, - сказано в подписи к карикатуре, котора является цитатой известного шедевра живописи "Сотворение Адама" Микеланджело Буонарроти.

В сети карикатура вызвала бурную реакцию. "Ростов принимает?" - интересуются пользователи в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", Эво Моралес решил уйти с должности глава государства на фоне многотысячных протестов, которые начались после завершения президентских выборов. Во время волеизъявления Моралес победил с разницей в 10% от ближайшего соперника, но его заподозрили в фальсификациях.