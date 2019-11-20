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Украина поднялась в мировом рейтинге гражданств: кто вошел в пятерку лидеров

среда, 20 ноября 2019, 11:58
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В обновленном Индексе гражданств мира, который в среду, 20 ноября, опубликовала компания Henley & Partners, Украина заняла 75-ю позицию, поднявшись на пять строчек.

Индекс гражданств мира (Quality of Nationality Index, QNI) дает объективную оценку гражданств разных стран мира.

Первое место несколько лет подряд занимает гражданство Франции. Эта страна набрала 83,5% из возможных 100%. Следом идут Германия и Нидерланды, которые Франция опередила за счет более высокого показателя в возможностях для граждан жить и работать в других странах. В пятерку лидеров вошли Дания, Норвегия, Швеция и Исландия.

Великобритания за год поднялась на три позиции и сейчас находится на 8-м месте (80,3%). Но результаты договоренностей по Brexit могут существенно ухудшить позицию страны в рейтинге. США занимают 25-е место, уступая странам Евросоюза в возможности жить и работать в других странах без необходимости получения визы.

Самые низкие показатели у Афганистана (15,4%) и Сомали (13,8%).

Самый заметный рост в рейтинге с 2014 года продемонстрировал Восточный Тимор (92-е место), поднявшись на 26 позиций. Гражданство Катара претерпело значительное падение – 25 позиция вниз с 2014 года.

Украина продолжает улучшать результаты в рейтинге – 75-е место и 38,2%. За год страна поднялась на пять строчек. С 2016 года Украина прибавила 30 позиций, что стало одним из самых заметных скачков за всю историю Индекса. Основная причина – получение безвизового доступа в страны Шенгенской зоны в 2017 году.

Европейские страны, которые предоставляют иностранцам возможность получить гражданство в обмен на инвестиции, находятся на верхних строчках рейтинга. Австрия занимает 12-е место с показателем 79,7%. Мальта за год поднялась с 23-го на 16-е место (77,6%), Кипр – с 25-го на 21-е (75,3%). Черногория, которая недавно начала прием заявок на участие в новой инвестиционной программе, занимает 64-е место (40,9%).

Очевидно, что гражданство оказывает непосредственное влияние на наши возможности, на свободу путешествовать, заниматься бизнесом и иметь более здоровую, долгую и качественную жизнь… Одним из способов улучшения ценности гражданства является участие в программах получения гражданства или ВНЖ за инвестиции», - заметил по этому поводу Кристиан Келин, председатель совета директоров группы компаний Henley & Partners.

Как сообщал "Апостроф", ранее был обнародован рейтинг самых богатых людей планеты по версии авторитетного издания.

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