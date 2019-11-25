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Захват украинских кораблей: в России похвастались "победой" в Гааге

понедельник, 25 ноября 2019, 17:36
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Российская Федерация полностью удовлетворена решением Арбитражного трибунала в Гааге от 22 ноября по делу "Спор о задержании трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей" .

Об этом сообщает на пресс служба Министерства иностранных дел России.

В российском МИДе говорят, что арбитраж обнародовал первый процедурный приказ, которым утверждены правила назначения, регламент и график работы Арбитража. В решении "учтены все принципиальные предложения" Москвы.

"Требования Украины об отказе от юрисдикционного этапа и предельного сокращения сроков рассмотрения оставлены без внимания. Суд согласился с доводами России и предусмотрел возможность разделения процесса на две самостоятельные стадии - юрисдикционную и рассмотрение спора по существу. При этом каждой из сторон предоставлено по шесть месяцев для подготовки своих меморандумов (Украина настаивала на двух месяцах), что соответствует практике межгосударственных арбитражей, сформированных на основании Конвенции 1982 года ", - заявили в Москве.

"Суд поддержал подходы России и по другим принципиальным моментам", - добавили в МИД РФ.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что Международный суд ООН в Гааге признал, что в его юрисдикции находится дело Украины против России о нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма на Донбассе и нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму.

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