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В США заказ пиццы спас женщину от смерти: детали удивительной истории

среда, 27 ноября 2019, 07:59
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В штате Орегон, США, женщина позвонила на линию 911 и попросила доставить ей на дом пиццу: оператор смог понять, что звонок не был шуткой и отправил туда полицейских.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "The Blade".

Журналисты опубликовали расшифровку диалога в записанном телефонном разговоре. Оператор сначала спросил, понимает ли звонящая, что это не номер для заказа пиццы, а потом переспрашивает, есть ли рядом кто-то, кто представляет собой угрозу.

"Да, мне нужна большая пицца", - ответила женщина.

Оператор вызвал полицейских на указанный адрес и предупредил, чтобы те действовали осторожно и не выдавали себя заблаговременно. В результате был задержан 56-летний мужчина, которому уже предъявили обвинение в домашнем насилии. Известно, что мужчина находился в состоянии опьянения, ударил мать звонившей кулаком и лицо и угрожал дальнейшей расправой.

Руководство полиции отметило работу оператора, который смог распознать угрозу. Тот, в свою очередь, похвалил женщину, которая не растерялась и смогла попросить о помощи, не выдавая себя.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Украине 11 января 2019 года вступил в силу новый закон о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

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