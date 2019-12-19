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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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Путину на пресс-конференции преподнесли подарок с "намеком": фото

четверг, 19 декабря 2019, 14:03
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19 декабря на ежегодный пресс-конференции в Москве президету РФ Владимиру Путину подарили подарок с намеком - икону чудотворца Иоанна Рыльского.

Об этом сообщает Daily Storm.

Икону президенту РФ пытался вручить болгарский журналист издания "Булпресс" Атанас Стефанов. Иоанн Рыльский считается покровителем народов России и Болгарии.

Также Стефанов отметил, что надеется на завершение строительства газопроводов «Турецкий поток» и «Южный поток». Он подчеркнул их важность для Болгарии, РФ, Турции и Европы.

Как информировал "Апостроф" ранее, Беларусь всколыхнули акции протеста. Граждане протестуют против возможного объединения РФ и Беларуси в одну супердержаву.

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