Китай запустил с подлодки новейшую ядерную ракету: что о ней известно

22 декабря в Китае запустили ядерную ракету, способную поражать цели на территории США.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на The Washington Post.

Испытания ракеты JL-3 состоялись в Бохайском заливе у северного побережья Китая. Ее запустили с подводной лодки. Ракета способна нести ядерные боеголовки и поражать цели на территории США.

За полетом ракеты, направленной в западном направлении, наблюдал американский спутник. Это минимум четверти испытания ракеты JL-3 в течение последних двух лет.

Напомним, что 25 декабря в российском городе Северодвинске на воду спустили первую серийную атомную подводную лодка "Новосибирск" модернизированного проекта Ясень-М. Ожидается, что субмарину передадут ВМС РФ в 2020 году. Экипаж уже прошел соответствующую подготовку.

Как ранее сообщал "Апостроф", 18 декабря в Одесской области успешно прошла очередные испытания высокоточное реактивная система "Ольха-М" - она поразила цель на расстоянии 110 километров.



