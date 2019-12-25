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Китай запустил с подлодки новейшую ядерную ракету: что о ней известно

среда, 25 декабря 2019, 20:25
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22 декабря в Китае запустили ядерную ракету, способную поражать цели на территории США.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на The Washington Post.

Испытания ракеты JL-3 состоялись в Бохайском заливе у северного побережья Китая. Ее запустили с подводной лодки. Ракета способна нести ядерные боеголовки и поражать цели на территории США.

За полетом ракеты, направленной в западном направлении, наблюдал американский спутник. Это минимум четверти испытания ракеты JL-3 в течение последних двух лет.

Напомним, что 25 декабря в российском городе Северодвинске на воду спустили первую серийную атомную подводную лодка "Новосибирск" модернизированного проекта Ясень-М. Ожидается, что субмарину передадут ВМС РФ в 2020 году. Экипаж уже прошел соответствующую подготовку.

Как ранее сообщал "Апостроф", 18 декабря в Одесской области успешно прошла очередные испытания высокоточное реактивная система "Ольха-М" - она поразила цель на расстоянии 110 километров.


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