Знаменитый вулкан Попокатепетль снова разбушевался: опубликованы видео

В Мексике снова проснулся опасный вулкан Попокатепетль, а в сети опубликовали видео его извержения.

Об этом сообщает информагентство "Главком".

В стране в связи с этим объявлен "желтый уровень" тревоги. Однако он не предусматривает эвакуации или прекращения трудовой деятельности в районе вулкана.

"Наблюдались выбросы пепла и вулканических газов на высоту до одного километра, которые рассеиваются в сторону юго-востока, также в радиусе 900 метров замечены раскаленные обломки", - говорится в сообщении.

Отмечают, что Попокатепетль, название которого переводится с языка ацтеков как "дымящаяся гора", находится в 50 километрах от Мехико (столица Мексики). Второй по величине и самый активный вулкан страны поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров и является одним из ее символов.

Как сообщал "Апостроф", ученые в США пришли к выводу, что супер-вулкан в Йеллоустоунском национальном парке сжигает деревья вокруг себя.