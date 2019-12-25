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Знаменитый вулкан Попокатепетль снова разбушевался: опубликованы видео

среда, 25 декабря 2019, 23:28
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В Мексике снова проснулся опасный вулкан Попокатепетль, а в сети опубликовали видео его извержения.

Об этом сообщает информагентство "Главком".

В стране в связи с этим объявлен "желтый уровень" тревоги. Однако он не предусматривает эвакуации или прекращения трудовой деятельности в районе вулкана.

"Наблюдались выбросы пепла и вулканических газов на высоту до одного километра, которые рассеиваются в сторону юго-востока, также в радиусе 900 метров замечены раскаленные обломки", - говорится в сообщении.

Отмечают, что Попокатепетль, название которого переводится с языка ацтеков как "дымящаяся гора", находится в 50 километрах от Мехико (столица Мексики). Второй по величине и самый активный вулкан страны поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров и является одним из ее символов.

Как сообщал "Апостроф", ученые в США пришли к выводу, что супер-вулкан в Йеллоустоунском национальном парке сжигает деревья вокруг себя.

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