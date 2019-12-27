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В Индии наглый слон отобрал у людей еду: появилось интересное видео

пятница, 27 декабря 2019, 01:15
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В Индии слон пожаловал на пикник, где отдыхали люди, и украл их еду, инцидент сняли на камеру.

Видео опубликовали на YouTube-канале India Today Social.

Смешная ситуация произошла в тигрином питомнике Симлипал в индийском штате Орисса. Там огромное животное выгнало людей с пикника и на их глазах съело всю еду.

На кадрах запечатлели выходку молодого слона по кличке Бабло. Раньше он вел себя спокойно, когда его приводили фотографироваться к людям. Однако на этот раз он почувствовал запах еды и не удержался. Слон вырвался к отдыхающим с едой, разогнал напуганных людей и начал поедать их вкусности.

Как сообщал "Апостроф", в одном из парков Таиланда произошел забавный инцидент. Заметив слона, который прогуливался неподалеку от проезжей части, туристы остановились чтобы сделать несколько фото. 35-летний Дуэа тоже оказался общительным животным и устремился к автомобилю.

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