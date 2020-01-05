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В России посреди города соорудили новогоднее ледовое "кладбище": опубликованы фото

воскресенье, 05 января 2020, 02:23
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В Нижнем Тагиле (Свердловская область РФ) для детей на центральной площади города устроили ледяной городок, напоминающий кладбище.

Об инциденте написал журналист Егор Бычков на личной странице в Facebook.

"Тагильчане настолько суровы, что стилизируют главный ледовый городок на центральной площади под кладбище", - подписал Бычков фотоснимки.

На фото видно, как на городской площади по всему периметру размещены большие прозрачные ледяные глыбы. которые действительно напоминают гранитные надгробия на кладбище. В сети уже шутят, что нынешнее городок, пожалуй, строила ритуальная служба. Однако, работы исполнило ОАО "Парад", которое принадлежит бизнесмену Андрею Зайцеву. Городскому бюджету ледяной городок обошлось в 12 млн рублей (4 млн 573 тыс гривен - ред.).

Между тем, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что Театральная площадь в этом году оформлена в космическом стиле и на ледовых глыбах, которые горожане назвали надгробиями, - 12 знаков зодиака.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в Соликамске в Пермском крае место отдыха детей превратили в декорацию с фильмов ужасов.

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