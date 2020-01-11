Студенту в Австралии грозит крупный тюремный срок из-за любви к секс-куклам

В Австралии арестовали 26-летнего студента, который заказал через интернет секс-куклу в виде ребенка.

Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Его посылку перехватили таможенные службы в конце 2019 года. Отмечают, что рентген обнаружил в коробке силиконовую куклу, которая выглядела, как маленькая девочка.

После этого правоохранители задержали студента из Сингапура, который находился в Австралии по студенческой визе. Пока мужчину выпустили под залог и обязали явиться в суд. Если его признают виновным, ему придется уплатить штраф в 360 тысяч долларов. Также ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

По информации издания, в последнее время увеличились случаи перехвата таможенниками подобных кукол. В прошлом году власти Австралии объявили такие посылки вне закона.

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