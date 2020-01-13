В Европе произошла трагедия с американскими военными: что известно

На американской авиабазе Шпангдалем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии обнаружили мертвыми двух военнослужащих ВВС США.

Об этом сообщили на официальном сайте военной базы.

Как сказано в сообщении, тела двух 20-летних военных, которые несли службу в 52-й авиационной эскадрилье технического обслуживания, были обнаружены в четверг, 9 января, в казарме около 18.30. Через двадцать минут экстренные службы сообщили, что военнослужащие мертвы.

Причинах смерти военных пока неизвестны.

"Сейчас инцидент расследуется. Дальнейшие детали будут предоставлены после выяснения", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 12 января, в Ираке восемь минометных мин упали на военную базу Балад, где проходят службу американские военные.