Макрон в Израиле вступил в конфликт с охранниками: опубликованы видео инцидента

Французский президент Эммануэль Макрон в Иерусалиме (Израиль) поконфликтовал с охранниками в базилике, которую посещал, чтобы почтить память жертв Холокоста.

Об инциденте сообщила журналистка Джойс Карам в Twitter.

На кадрах видно, как Макрон рядом со своими охранниками спорит с израильскими силовиками под аркой на входе в храм.

"Мне не нравится, что вы сделали передо мной. Выйдите на улицу, пожалуйста. Извините, но вы знаете правила. Никто, никто, никто не должен провоцировать. Вы провели отличную работу в городе, я это ценю, ребята. Пожалуйста, уважайте правила, которыми они есть на протяжении веков. Они не изменились с моим приходом ", - обратился по английски президент Франции к силовикам.

Напомним, что Франция считает провокацией, когда израильская полиция входит в храм в части Иерусалима, захваченной и аннексированной Израилем в ходе войны на Ближнем Востоке 1967 года.





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