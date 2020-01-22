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Макрон в Израиле вступил в конфликт с охранниками: опубликованы видео инцидента

среда, 22 января 2020, 21:43
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Французский президент Эммануэль Макрон в Иерусалиме (Израиль) поконфликтовал с охранниками в базилике, которую посещал, чтобы почтить память жертв Холокоста.

Об инциденте сообщила журналистка Джойс Карам в Twitter.

На кадрах видно, как Макрон рядом со своими охранниками спорит с израильскими силовиками под аркой на входе в храм.

"Мне не нравится, что вы сделали передо мной. Выйдите на улицу, пожалуйста. Извините, но вы знаете правила. Никто, никто, никто не должен провоцировать. Вы провели отличную работу в городе, я это ценю, ребята. Пожалуйста, уважайте правила, которыми они есть на протяжении веков. Они не изменились с моим приходом ", - обратился по английски президент Франции к силовикам.

Напомним, что Франция считает провокацией, когда израильская полиция входит в храм в части Иерусалима, захваченной и аннексированной Израилем в ходе войны на Ближнем Востоке 1967 года.


Как информировал "Апостроф" ранее, народный депутат из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива спровоцировал конфликт с ветераном АТО в одном из ресторанов Киева, боднув его головой.

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