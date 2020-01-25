Эвакуация и объявление ЧП: появились тревожные новости о борьбе с коронавирусом в США и Китае

Из-за убийственного коронавируса, который быстро распространяется по планете, в Гонконге (Китай) объявили чрезвычайное состояние, а власти США начали эвакуацию своих граждан их Уханя - города, который стал эпицентром распространения атипичной пневмонии.

Об этом информирует "Апостроф" со ссылкой на АР.

Председатель Гонконга Керри Лам заявила, что из-за опасной инфекции в городе объявили чрезвычайное положение и до 17 февраля закрыли все учебные заведения. Также с Уханем и Пекином прекратили автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Между тем, в США в Китай отправили специальный борт, чтобы эвакуировать более тысячи американцев, проживающих в городе Ухань. В Ухане, с которого и началось стремительное распространение коронавируса, уже начали экстренное строительство больницы для инфицированных на 1300 коек.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в Австралии было зафиксировано единичный случай заболевания . В Мельбурне болезнь диагностировали у 50-летнего китайского гражданина из города Ухань, который 19 января прилетел к австралийским родственникам.