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Создатели компьютерной игры заработали миллионы на смертельном коронавирусе: как это произошло

воскресенье, 26 января 2020, 23:05
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Эпидемия смертельного коронавируса nCoV вызвала волну интереса к игре Plague Inc., где игроку предоставляется возможность в роли вируса заразить и убить всех людей на планете.

Об этом сообщается в материале издания "Naked Science".

Игра появилась в мае 2012 года и получила положительные отзывы от пользователей, вошла в топ-15 самых скачиваемых игр для iPhone и номинировалась на "лучшую стратегическую игру года".

Новая опасная болезнь, которая угрожает распространиться по всему миру, вызвала новую волну интереса к игре. Стоит отметить, что Plague Inc. занимает первое место по популярности среди платных приложений в Китае, где от коронавируса уже умерли десятки людей.

"Лучший способ избавиться от страха - посмотреть ему прямо в лицо", - так объяснил популярность игры один из пользователей китайской социальной сети Weibo.

Всего, по данным сервиса App Magic, с 19 января 2020 года выручка iOS-версии приложения выросла с 16 до 60 тысяч долларов в день. В процентном выражении рост составил 275%.

Напомним, подробнее о распространении болезни читайте в материале "Апострофа": Мертвые улицы и "ад" для больных: как убивает коронавирус из Китая, и что грозит миру.

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