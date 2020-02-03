RU  UA  EN

понедельник, 3 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

3 февраля

04:10
В Австрии слепили самого высокого снеговика в мире: впечатляющие фото
00:24
Жена некогда популярного украинского рэпера расплакалась на шоу Голос країни-10 (видео)

2 февраля

23:54
В Лондоне назвали лауреатов премии BAFTA-2020: кто победил в главных номинациях
23:40
Этого очень мало: названа сумма компенсаций Ираном семьям жертв катастрофы самолета МАУ
22:48
Что это? Ракета? Появился полный текст расшифровки аудио с данными о подрыве самолета МАУ в Иране
21:28
Катастрофа МАУ в Иране: появилось неожиданное аудио с подробностями трагедии
19:50
Теракт в Лондоне: новые подробности и видео ликвидации преступника
19:22
Монохромный маникюр и макияж - что это и как выглядит тренд 2020 года
18:16
В Лондоне мужчина устроил теракт, бросаясь на людей с ножом: данные о жертвах и видео с места
17:05
В Киеве стартовала неделя моды - как прошел первый день на Ukrainian Fashion Week 2020
16:53
Германия эвакуировала граждан из Уханя: у нескольких обнаружили коронавирус
15:49
Тела сжигают, прощание запрещено: шокирующие детали о смертях от коронавируса в Китае
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Австрии слепили самого высокого снеговика в мире: впечатляющие фото

понедельник, 03 февраля 2020, 04:10
переглянути новину українською

В субботу, 1 февраля, в австрийской федеральной земли Штирия представители Книги рекордов Гиннеса зафиксировали сооружение самого большого снеговика в мире, который возвышается на 38 метров над поверхностью земли.

Об этом сообщает австрийское информагентство APA.

Снеговика слепили на горнолыжном курорте Ризнеральм. Его высота составляет 38,04 метра. Слепленому со снега человечку дали имя Ризи, созвучное с названием курорта и связанное с немецким словом riesig, что значит "огромный".

От других снеговиков Ризи отличается отсутствием живота. Таким его слепили, чтобы огромная фигура сохраняла равновесие. Ведь набитый снегом черный цилиндр снеговика уже дважды слетал с головы.

Ранее рекорд удерживала снежная баба, которую слепили в США в штате Мэн в 2008 году. Ее высота составляла 37,21 метра. Предварительно планировалось, что австрийский снеговик Ризи будет высотой 40 метров.

Как сообщал "Апостроф", ранее Книга рекордов Гиннесса признала самым большим в мире граффити, созданное в Аргентине карандашами на площади 160 кв. м.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Боже, храни королеву: какой будет для Британии жизнь после Брекзит

Коронавирус "шагает" по миру: уже почти 1000 зараженных - все подробности

Между Зеленским и Путиным возник "еврейский вопрос"

Новый смертельный вирус из Китая: как уберечься от болезни

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: