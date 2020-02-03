В Австрии слепили самого высокого снеговика в мире: впечатляющие фото

В субботу, 1 февраля, в австрийской федеральной земли Штирия представители Книги рекордов Гиннеса зафиксировали сооружение самого большого снеговика в мире, который возвышается на 38 метров над поверхностью земли.

Об этом сообщает австрийское информагентство APA.

Снеговика слепили на горнолыжном курорте Ризнеральм. Его высота составляет 38,04 метра. Слепленому со снега человечку дали имя Ризи, созвучное с названием курорта и связанное с немецким словом riesig, что значит "огромный".

От других снеговиков Ризи отличается отсутствием живота. Таким его слепили, чтобы огромная фигура сохраняла равновесие. Ведь набитый снегом черный цилиндр снеговика уже дважды слетал с головы.

Ранее рекорд удерживала снежная баба, которую слепили в США в штате Мэн в 2008 году. Ее высота составляла 37,21 метра. Предварительно планировалось, что австрийский снеговик Ризи будет высотой 40 метров.

Как сообщал "Апостроф", ранее Книга рекордов Гиннесса признала самым большим в мире граффити, созданное в Аргентине карандашами на площади 160 кв. м.