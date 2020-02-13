Китайские ученые заявили о новом прорыве в исследованиях смертельно опасного коронавируса

Группа исследователей из Шанхая заявила об удачной попытке выделить штамм коронавируса COVID-19, который распространяется с китайского города Ухань и убил уже 1369 человек.

Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Шанхайским ученым впервые удалось выделить штамм нового вида коронавируса из образца больного пациента. Исследователи завершили секвенирование и анализ генома коронавируса COVID-19.

Теперь ученые получили возможность исследовать вариации вируса в режиме реального времени и провести скрининг препаратов. Это ускорит процесс исследования коронавируса.

Как сообщал "Апостроф", ученые предполагают, что коронавирус мог распространиться Китаем и миром через летучих мышей и уникальных панголинов.

Ранее западные ученые смоделировали дальнейшее распространение коронавируса по разным государствам.