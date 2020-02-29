Турция нанесла мощные удары по военным заводам в Сирии: Эрдоган раскрыл детали

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Вооруженные силы Турции нанесли удары по сирийским заводам по производству химического оружия.

Об этом сообщает NTV.

"Во время нанесения ударов были уничтожены авиационные взлетно-посадочные полосы, где находятся объекты по производству химического оружия. По состоянию на вчерашний вечер, семь складов с химическими веществами были взорваны. Мы бы никогда не хотели, чтобы все дошло до такого развития событий, но если они заставили нас пойти на это, то они будут иметь последствия", - утверждал президент на встрече с депутатами в Стамбуле.

Такое заявление Эрдоган сделал в ответ на атаку провластных сирийский военных.

Напомним, что сирийские войска нанесли удар по турецким позициям вечером 27 февраля. В результате атаки погибли по меньшей мере 33 турецких военных. В ответ на это в ночь на 28 февраля Турция нанесла удар по сирийским объектам.

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