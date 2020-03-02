В Китае из-за коронавируса отменили грандиозное шоу

В Китае, где бушует коронавирус, "перенесли" проведение выставки автосалон в Пекине.

Об этом сообщает ресурс Auto24.

Мероприятие должно было состоятся 21-30 апреля, но по официальным данным его "перенесли". Однако на самом деле динамика развития вируса не дает оснований надеяться, что автошоу пройдет хотя бы до конца этого года.

Организаторы автошоу официально сообщили, что "для обеспечения безопасности участников выставки Организационный комитет Пекинской международной автомобильной выставки 2020 (Auto China 2020) решил перенести мероприятие, которое должно было пройти в Пекине с 21 по 30 апреля этого года. О перенесенной дате будет сообщено отдельно".

Как сообщал "Апостроф", этап Формулы-1 в Китае отменен из-за вспыхнувшего в стране коронавируса.