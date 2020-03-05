Как Турция убила генерала асадовской "Армии Тигров": в сети появилось видео

В сети показали момент смертельного ранения генерала и главы армии сирийского президента Башара Асада "Армии Тигров" Сухейля аль-Хасана.

Соответствующее видео разместили в YouTube.

На месте боев в Сирии на ролике слышна российская речь. Ранее сообщалось что асадовский генерал охранял спецназ РФ.

Отметим, что Сухейль аль-Хасан лично участвовал в боевых действиях в самых горячих точках Сирии. Его спецподразделение всегда шло в авангарде наступления сирийской армии против турецких войск.

По последним данным, Сухейль аль-Хасан вел боевые действия против турецких войск в провинции Идлиб на северо-западе в окрестностях города Саракиб. В ходе одного из боевых столкновений он получил тяжелые ранения и был отправлен в госпиталь.

Российские военные эксперты утверждают, что Сухейль аль-Хасан - один из главных военачальников сирийской армии, а его боевое подразделение за годы конфликта стало одним из основных символов армии Асада.

Подробнее об обостренной ситуации в Сирии читайте в материале "Апострофа": Ликвидация генерала и бомбы на головы людей: что сейчас происходит в Сирии.