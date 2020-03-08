RU  UA  EN

воскресенье, 8 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

8 марта

18:17
Дожди и туманы: появился актуальный прогноз погоды на начало недели в Украине
17:55
Смертельное ДТП под Киевом с тремя погибшими: новые подробности и фото с места
17:13
С цветами и песнями: как украинские политики поздравили женщин с 8 Марта, фото и видео
16:57
Сеть повеселили забавные анекдоты о праздновании 8 Марта
16:35
"Лебединое озеро" и военная форма: появились печальные фото празднования 8 Марта в Крыму
16:18
Огонь приблизился к домам: оккупанты устроили "адский" обстрел с пожаром на Донбассе, фото
15:35
В Киеве на высокой скорости произошло ДТП с переворотом, движение остановилось: фото
14:27
Без шансов: момент жуткого ДТП со множеством погибших под Киевом попал на видео
14:26
Пора снимать черное: 5 стильных моделей белой обуви, которая идеально подойдет к джинсам Lime
13:49
Пикантные намеки и интим: как продавцы "мотивируют" мужчин купить цветы к 8 Марта, фото
13:30
Несут плакаты и "хоронят" сексизм: в Киеве устроили несколько акций к 8 марта, фото и видео
12:51
Италия "закрыла" 16 млн людей на карантин из-за коронавируса: что там происходит, фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Отменили рейсы в Европу: в Иране пошли на жесткие меры из-за коронавируса

воскресенье, 08 марта 2020, 18:50
переглянути новину українською
Фото: Фото из открытых источников/иллюстрация

В Иране из-за эпидемии коронавируса, которым по данным на воскресенье, 8 марта, в мире заразились 104 тысячи человек в 93 странах, за сутки умерли 49 человек и отменили рейсы в страны Европы.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.

По данным ведомства, в стране подтверждено более 6,5 тыс. случаев инфицирования.

Власти страны призвали иранцев избегать путешествий по стране и оставаться при возможности дома.

Вместе с тем IranAir - местный гражданский авиаперевозчик - сообщил, что отменяет все рейсы в Европу из-за "ограничений, которые накладывает Европа по непонятным причинам".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что эпидемия коронавируса в России набирает обороты. Так, общее число зараженных вирусом в РФ выросло с 10 до 17 человек.

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

Массовая смертность и расстрелы на месте: свежие данные про коронавирус в разных странах

Ликвидация генерала и бомбы на головы людей: что сейчас происходит в Сирии

Бомбы с неба и "ад" на земле: как Турция пытается "переломать" ход войны в Сирии

Асад наносит ответный удар: что происходит в Сирии

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: