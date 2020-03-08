Отменили рейсы в Европу: в Иране пошли на жесткие меры из-за коронавируса

В Иране из-за эпидемии коронавируса, которым по данным на воскресенье, 8 марта, в мире заразились 104 тысячи человек в 93 странах, за сутки умерли 49 человек и отменили рейсы в страны Европы.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.

По данным ведомства, в стране подтверждено более 6,5 тыс. случаев инфицирования.

Власти страны призвали иранцев избегать путешествий по стране и оставаться при возможности дома.

Вместе с тем IranAir - местный гражданский авиаперевозчик - сообщил, что отменяет все рейсы в Европу из-за "ограничений, которые накладывает Европа по непонятным причинам".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что эпидемия коронавируса в России набирает обороты. Так, общее число зараженных вирусом в РФ выросло с 10 до 17 человек.