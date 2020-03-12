Трамп готовит экстренное заявление из-за коронаавируса в США

Президент Дональд Трамп может ввести в США общенациональный режим чрезвычайной ситуации для борьбы с пандемией коронавируса, от которого умерли уже более 4 тысяч человек.

Об подготовке американским президентом экстренного заявления сообщают Reuters и Associated Press, ссылаясь на источники.

Власти США могут ограничить поездки своих граждан в Европу. Эта мера будет похожа на введенный ранее запрет посещать Китай и Иран, говорят источники Reuters. Жителям США также могут рекомендовать отменить поездки в некоторые европейские страны.

Издания Politico пишет, что введение режима ЧС позволит использовать США из федерального резерва до 40 миллиардов долларов для борьбы с коронавирусом. Источники отмечают, что Трамп может отказаться от введения режима ЧС, опасаясь разжечь панику.

В своем Twitter Трамп написал, что готов использовать все влияние федерального правительства для решения проблемы с коронавирусом. Он собирается выступить с заявлением в 21 час по североамериканскому восточному времени 11 марта (в 3 часа ночи по Киеву 12 марта).

В США коронавирусом заразились более 1 000 человек, умер 31 человек.

Ранее режим ЧС был введен в ряде штатов, в частности в Калифорнии, Нью Йорке, Колорадо, Северной Каролине, а также в Вашингтоне.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения официально признала коронавирус пандемией.

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