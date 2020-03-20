Перестать быть идиотом: Илон Маск пообещал присоединиться к борьбе против коронавируса

Известный американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о готовности производить аппараты для вентиляции легких на своих фабриках для помощи больным коронавирусом Covid-19.

Об это он заявил в Twitter.

Сегодня США – страна с сильнейшей в мире экономикой – оказалась столь же уязвимой перед коронавирусом, как и многие другие государства с куда более скромными возможностями.

"Нам нужны респираторы, нам нужны средства для вентиляции [легких], и это большая проблема", - заявил Дональд Трамп в ходе пресс-конференции 18 марта, признав, что ранее Америке не приходилось думать о подобных вещах. Сославшись на закон об оборонном производстве, Трамп намерен задействовать крупный бизнес для изготовления всего, что необходимо для борьбы с вирусом.

Переговоры с правительством уже ведут такие национальные гиганты как General Motors и Ford. Основной вопрос – о возможности быстро наладить производство аппаратов для ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Довольно неожиданно с готовностью присоединиться к программе выступил Илон Маск. Пикантность в том, что ранее хозяин "Теслы" демонстрировал скептическое отношение к COVID-19.

Так 6 марта Маск написал в своем Twitter: "Коронавирусная паника — это тупо". Такое его отношение к проблеме подняло волну критики. В частности, один из читателей Маска под ником Abbas ответил: "Вам стоит перестать быть идиотом в этой теме. Это масштабная катастрофа. Спросите врачей в этой области".

"Мы готовы производить аппараты, если будет нехватка", — ответил на это Маск.

По его мнению, хотя аппараты для ИВЛ невозможно начать выпускать мгновенно, для Tesla это решаемая задача, поскольку компания делает автомобили со сложными системами кондиционирования и вентиляции.

В другом комментарии Маск высказался о готовности подключить и свою компанию SpaceX, поскольку она "специализируется на производстве космических аппаратов со средствами жизнеобеспечения".

Как ранее сообщал "Апостроф", за один день 21 марта в Италии умерли 627 человек, заразившихся коронавирусом Covid-19. Всего от коронавируса в Италии умерло 4032 человека.