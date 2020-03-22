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Чехия попала в громкий скандал с партией масок для Италии

воскресенье, 22 марта 2020, 17:15
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Чехия присвоила себе партию масок, которые Китай отправил в помощь Италии, в которой от коронавируса умерли почти 800 человек только за субботу, 21 марта.

Об этом сообщает La Reppublica.

Партия состояла из 680 тысяч масок и респираторов, но чешская полиция конфисковала груз под предлогом борьбы с нелегальной продажей, распаковала коробки и разослала товар по больницам.

Китай пообещал повторно отправить партию масок.

Как сообщал "Апостроф", в Испании, которую охватил коронавирус, застряли около 80 украинцев на курортном острове Тенерифе.

Напомним, что в Италии в одном из муниципалитетов провели масштабное тестирование населения на коронавирус, которое позволило изолировать больных без симптомов и остановить распространение пандемии.

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