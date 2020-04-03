New York Times опять оскандалилось с картой Украины без Крыма

Известное американское издание The New York Times снова опубликовало карту Украины без оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщает телеканал ВВС.

Крупный ресурс изобразили полуостров российским. В этот раз "накосячили" на глобальной карте с отслеживанием коронавируса.

Отметим, что при этом США заявляют, что не признают аннексии полуострова Россией.

Напомним, что в прошлый раз американское издание исправило свою ошибку после обращения украинского посольства. Крым раскрасили в цвет Украины, но добавили разделяющий пунктир.

Как сообщал "Апостроф", ранее в аэропорту "Борисполь" на рекламных плазмах показывали ролик с картой Украины без Крыма. Правоохранители открыли уголовное производство: статья предполагает криминальную ответственность.

Карту Украины без оккупированного Россией Крыма показал также UA:Перший. На телеканале признали ошибку и принесли извинения.