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Контроль над ресурсами: названы причины появления военных Путина в Африке
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Контроль над ресурсами: названы причины появления военных Путина в Африке

пятница, 28 декабря 2018, 15:59

Россия пытается расширить свое присутствие в Африке для расширения военного сотрудничества и контроля над природными ресурсами.

Об этом "Апострофу" рассказал политолог, соучредитель Центра исследования Африки Александр Мишин.

"Если сравнивать военное присутствие СССР и России, то полноценных военных баз на территории Африки в России нет. Но в этом году российские частные военные компании, в частности те, которые связаны с так называемым поваром Владимира Путина Пригожиным, и компания при Минобороны РФ, стремятся расширить присутствие на территории Африки",- рассказал он.

Эксперт рассказал, что Кремль рассматривал несколько вариантов "захода" в Африку. Первый - арендовать часть военной базы Китая в Джибути, второй - восстановить базу Сиди-Баррани на территории Египта.

"С русскими также тесно сотрудничает главнокомандующий вооруженных сил Ливии Халиф Хафтар. Самая известная история этого года - заход в Центральную Африку ППК "Вагнер". Это происходило под прикрытием того, что Россия обеспечивает безопасность действующего президента ЦАР. Кроме того, россияне готовят два батальона вооруженных сил ЦАР", - добавил он.

Мишин пояснил, что россиян в ЦАР интересуют минеральные ресурсы - страна богата алмазами, имеются значительные залежи уранового концентрата и золота. Наемники из компании Вагнера взяли под контроль золотые месторождения, то есть фактически они пытаются получить доступ к природным ресурсам этой страны.

"Развертывание деятельности русских в Африке базируется на двух составляющих: расширение военно-технического сотрудничества (две трети стран Африки имеют русское или советское оружие) и доступа к дефицитному минеральному сырью. Африка - это треть минеральных ресурсов планеты", - отметил политолог.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа" Алмазы и уран: зачем Россия борется за влияние в Африке.

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