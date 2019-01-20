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В Африке террористы атаковали лагерь ООН: много погибших

воскресенье, 20 января 2019, 18:52

В воскресенье, 20 января, в Мали террористы напали на базу миротворцев ООН: убито 8 военнослужащих.

Об этом сообщает Reuters.

Нападение произошло на севере страны, в городе Агельхук.

Отмечается, что в результате нападения погибли восемь миротворцев, еще 19 человек получили ранения. Нападение организовали боевики, которые имеют отношение к террористической группировке "Аль Каида".

В апреле 2018 года боевики уже нападали на эту же базу. Тогда в результате нападения погибло 2 человека.

Миротворцы ООН были направлены в Мали в 2012 году после того, как исламистские группировки взяли под свой контроль северные территории страны.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", летом 2018 года украинские миротворцы попали под обстрел боевиков во время несения службы в Демократической республике Конго.

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