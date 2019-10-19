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Молодой украинец погиб при падении самолета Ан-72 с президентским грузом: фото и фамилия

суббота, 19 октября 2019, 11:53
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Среди членов экипажа разбившегося в Конго военного самолета Ан-72 был украинец, житель Одессы Сергей Горохов.

Об этом сообщает "Думская".

Горохов находился на борту самолета в качестве бортинженера. До окончания контракта в Африке ему оставалось всего три дня.

Сообщается также, что Сергей Горохов родился в Вапнярке Винницкой области, окончил Национальный авиационный университет (НАУ) и в последнее время проживал в Одессе, где осталась его жена и двое детей.

Напомним, крушение произошло 11 октября в Конго. Ан-72 с регистрационным номером EK-72903 вылетел из аэропорта города Гома в столицу Конго — Киншассу. На борту находился автомобиль президента республики, водитель, трое охранников и четверо членов экипажа. Через 58 минут связь с самолетом пропала — он пролетел 400 километров и упал недалеко от городка Пунья. Все восемь человек, которые находились на борту, погибли. В сети также ходили слухи о том, что на борту самолета якобы находился российский олигарх, "повар Путина" Евгений Пригожин.

Как ранее сообщал "Апостроф", 4 октября во Львовской области совершил аварийную посадку транспортный самолет Ан-12.

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