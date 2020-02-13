В Египте обнаружили десятки загадочных захоронений, фото

В Египте археологи нашли 83 уникальных древних захоронений.
Об этом сообщили в министерстве по делам достопримечательностей страны.
Впервые на них наткнулись во время археологических раскопок в провинции Дакахлия в районе Умм аль-Хальджай.
Эти захоронения были сделаны в форме овальных ям, в них были найдены глиняные гробы и разная посуда. 80 из обнаруженных захоронений относятся к периоду п.п. IV тысячелетия до н.э. Глиняные могилы той эпохи впервые найдены в Дакахлии. Археологи в ближайшее время надеются обнаружить новые захоронения и следы древней цивилизации.
Как информировал "Апостроф" ранее, в Мексике, рядом с городом Тулум немецкие ученые нашли сеть пещер со скелетом 30-летней женщины внутри.
В Италии группа археологов нашла роскошную гробницу железного века, в которой находилось множество оружия, украшений и колесница.