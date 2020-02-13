В Египте обнаружили десятки загадочных захоронений, фото

В Египте археологи нашли 83 уникальных древних захоронений.

Об этом сообщили в министерстве по делам достопримечательностей страны.

Впервые на них наткнулись во время археологических раскопок в провинции Дакахлия в районе Умм аль-Хальджай.

Эти захоронения были сделаны в форме овальных ям, в них были найдены глиняные гробы и разная посуда. 80 из обнаруженных захоронений относятся к периоду п.п. IV тысячелетия до н.э. Глиняные могилы той эпохи впервые найдены в Дакахлии. Археологи в ближайшее время надеются обнаружить новые захоронения и следы древней цивилизации.

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