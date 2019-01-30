Друг Путина заявил, что Трамп приказал его убить

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что президент США Дональд Трамп отдал приказ его убить.

Об этом он сказал в интервью российскому агентству "РИА-Новости".

"Дональд Трамп отдал приказ меня убить, сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили. Если со мной однажды что-то произойдет, то Дональд Трамп и президент Колумбии Иван Дуке будут нести ответственность", - сказал Мадуро.

По его словам, его защищают "силовики и Бог".

"Меня защищают, у нас есть хорошая система защиты, и, более того, у нас есть более существенная защита – это защита со стороны Бога, который даст мне длинную жизнь", - сказал Мадуро.

При этом он отказался отвечать на вопрос, защищают ли его представители российских ЧВК.

"Не могу этого сказать. No comment. Не комментирую ничего… У меня нет комментариев по этой теме", - сказал Мадуро.

Напомним, в ходе протестов против президента Венесуэлы Николаса Мадуро погибло уже 40 человек. Задержаны были 850 человек. Как сообщается, из числа погибших 26 были застрелены проправительственными силами, пятеро убиты при обысках домов, 11 людей стали жертвами грабителей.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Переворот в Венесуэле: какое будущее ждет страну, и при чем здесь Россия.