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Станет ракетой: Трамп сделал странное заявление по КНДР

суббота, 09 февраля 2019, 09:42

Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР в ближайшем будущем может стать "экономической ракетой".

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Северная Корея под руководством Ким Чен Ына станет великим экономическим центром. Северная Корея станет ракетой, но ракетой экономической!" - говорится в сообщении.

Кроме того, Трамп рассказал некоторые детали о второй встрече с лидером КНДР.

"Мои представители только покинули Северную Корею после очень продуктивной встречи, они согласовали время и дату второго саммита по Ким Чен Ыном. Саммит пройдет в Ханое, Вьетнам, 27-28 февраля. Я с нетерпением жду встречи с лидером КНДР и продвижение дела мира!" - добавил он.

Отметим, что предыдущая встреча лидеров США и КНДР прошла в Сингапуре 12 июня.

Подробнее о первой встрече читайте в материале "Апострофа": Улыбки, рукопожатия и сердечный приступ: что известно о встрече Трампа с Ким Чен Ыном.

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