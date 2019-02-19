В США неизвестный убил троих детей: подробности жуткой трагедии

В штате Мичиган, США, правоохранители обнаружили четырех жертв, в том числе женщину и троих малолетних детей, который погибли от огнестрельных ранений в одном из домов на окраине города Седар Спринг.

Об этом сообщает информагентство Associated Press.

"Трое детей и женщина были найдены мертвыми в результате очевидных огнестрельных ранений в одном из домов в западной части штата Мичиган", - отмечается в сообщении.

По словам шерифа округа Кент, где произошел инцидент, жертвы были обнаружены правоохранителями после телефонного сообщения в службу спасения 911.

Как уточнили представители местных властей, трое детей были возрастом начальной школы и младше. В то же время, имели ли жертвы родственные связи, а также о других деталях инцидента не сообщается.

Правоохранительные органы считают, что состоялся вооруженное нападение. Стрелок находится на свободе. Расследование продолжается.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в США уволенный с работы мужчина пришел в свой бывший офис с оружием и открыл стрельбу: погибло пять человек.