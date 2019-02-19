РУС. | УКР.

вторник, 19 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.95
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

19 февраля

09:15
Жанна Бадоева попала в скандал из-за "Орла и Решки"
09:13
Где смотреть онлайн Ливерпуль - Бавария: расписание трансляций
08:58
В США неизвестный убил троих детей: подробности жуткой трагедии
08:28
Стало известно, куда увезли пропавшего из Крыма украинского узника Кремля
08:22
Мы не боимся признавать свои слабости: KAZKA ответила на критику
08:05
В Польше разгорелся "бандеровский" скандал из-за украинского футболиста
07:59
Боевики на Донбассе провели массированный обстрел: ВСУ ответили
07:31
Пьяный водитель в Киеве устроил "странное" ДТП: опубликовано фото
06:42
Мороз и солнце: синоптик рассказала о погоде во власти антициклона
05:38
Жена одесского топ-чиновника устроила ДТП с трамваем на элитном Bentley
04:26
В Киеве сняли на видео наглых автоворов, "работающих" возле больницы
03:30
​Что ждет ГТС Украины без российского газа: озвучен прогноз
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В США неизвестный убил троих детей: подробности жуткой трагедии

вторник, 19 февраля 2019, 08:58

В штате Мичиган, США, правоохранители обнаружили четырех жертв, в том числе женщину и троих малолетних детей, который погибли от огнестрельных ранений в одном из домов на окраине города Седар Спринг.

Об этом сообщает информагентство Associated Press.

"Трое детей и женщина были найдены мертвыми в результате очевидных огнестрельных ранений в одном из домов в западной части штата Мичиган", - отмечается в сообщении.

По словам шерифа округа Кент, где произошел инцидент, жертвы были обнаружены правоохранителями после телефонного сообщения в службу спасения 911.

Как уточнили представители местных властей, трое детей были возрастом начальной школы и младше. В то же время, имели ли жертвы родственные связи, а также о других деталях инцидента не сообщается.

Правоохранительные органы считают, что состоялся вооруженное нападение. Стрелок находится на свободе. Расследование продолжается.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в США уволенный с работы мужчина пришел в свой бывший офис с оружием и открыл стрельбу: погибло пять человек.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Венесуэла близка к войне: вмешательство США может стать фатальным - британский журналист

Переворот в Венесуэле: есть два выхода, но Путин не поможет

Стена имени Трампа: США на пороге нового кризиса

Игры Трампа за власть: почему ушел проукраинский министр в США

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: