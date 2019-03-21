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Из князей в грязи: в крупнейшей стране Латинской Америки арестовали экс-президента

четверг, 21 марта 2019, 17:00

Правоохранительные органы Бразилии задержали экс-президента Мишела Темера в рамках антикоррупционного расследования.

Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на местные СМИ.

По данным журналистов, задержание проходило в рамках полицейской операции Lava Jato, касающейся коррупционного скандала в Petrobras - крупнейшей бразильской нефтегазовой компании, контролируемой государством.

Компания Petrobras оказалась в центре коррупционного скандала в 2014 году, когда стало известно, что несколько функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контракта.

Средства в дальнейшем использовались для подкупа политиков и должностных лиц. По данным властей Бразилии, завышение цен и взятки принесли авторам схемы около 3,8 миллиарда долларов.

Темер был президентом с 2016 по 2018 год, вступив в должность после импичмента Дилмы Руссеф.

Как сообщал "Апостроф", ранее действующий президент Бразилии Жаир Болсонару попал в сексуальный скандал.

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