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Трамп угодил в новый скандал из-за Путина

пятница, 22 марта 2019, 09:17

Белый дом отказался удовлетворить запрос демократов из Палаты представителей Конгресса США по поводу получения документов и интервью, связанных с переговорами между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает The Hill.

Юрисконсульт Трампа Пэт Чиполлоне заявил, что дипломатические переговоры президента являются конфиденциальными и у Конгресса нет полномочий их требовать.

Он также утверждает, что предоставление таких документов может иметь негативно повлиять на способность Трампа и всех будущих президентов США вести внешние отношения.

"Президент должен быть свободным для переговоров с иностранными лидерами, не опасаясь, что эти переговоры будут раскрыты и использованы как корм для политических целей. И иностранные лидеры должны быть уверены в этом", – заявил Чиполлоне.

В свою очередь демократы назвали ответ Белого дома продолжением "вызывающей беспокойство позиции администрации Трампа, по отвержению законного и необходимого надзора со стороны Конгресса без учета прецедентов или конституции".

Как сообщал "Апостроф", ранее коалиция из 16 штатов США подала в суд на администрацию президента Дональда Трампа из-за его решения объявить чрезвычайное положение для привлечения средств на строительство стены на границе с Мексикой.

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