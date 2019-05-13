Украине на заметку: США показали "адскую" ракету для ликвидации террористов

Американские военные при сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением используют в Сирии специальную версию ракеты Hellfire с множеством лезвий, которые раскрываются перед самым приближением к цели.

Об этом сообщает "Украинский милитарный портал".

Это оружие позволяет США наносить по террористам более прицельные удары. Предполагается, что именно такой ракетой был ликвидирован террорист "Аль-Каиды" Абу Хайра Аль-Масри в авто в 2017 году.

При этом анонимные источники сообщили американским СМИ, что "примерно полдюжины" таких ракет были использованы против целей в Ливии, Сирии, Ираке, Йемене, Сомали. Журналисты вспомнили также ликвидацию Джамала аль Бадави 1 января 2019, также в автомобиле. В ходе этой операции удалось ликвидировать одного пассажира в машине, оставив других нетронутыми.

В данный момент в сети появилась лишь схема ракеты с предположительным расположением лезвий. Отмечается, что подобная конструкция позволяет эффективно выводить из строя даже технику противника. Американские журналисты прозвали это оружие "бомба-ниндзя" и обнаружили, что с большой вероятностью оно запускалось с беспилотных, невидимых для радаров самолетов (Avengers или Reapers).

Предполагается также, что толчком к разработке такого типа оружия стала операция по ликвидации Усамы бен Ладена в Пакистане. Тогда он жил в особняке в окружении женщин и детей, поэтому было необходимо создать высокоточное оружие, способное приблизиться к цели быстро и незаметно.

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