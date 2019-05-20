Зеленскому передали послание от Трампа: о чем в нем речь

США готовы к сотрудничеству с новым президентом Украины Владимиром Зеленским и ждут этого с нетерпением.

Об этом сообщил в кулуарах парламента министр энергетики США Рик Перри, передает УНН.

"США будут продолжать поддерживать народ Украины. Мы будем с ними в защите независимости, в стремлении к свободе и одна из самых ярких демонстраций свободы - за свободу экономики", - сказал министр энергетики США.

Такую же надежду Трамп высказал и по поводу работы с новым составом украинского парламента.

"Послание от Америки очень четкое, президент США Дональд Трамп попросил нас его передать США вместе с народом Украины, они с нетерпением ждут совместной работы с новым Президентом, надеемся, и с новым парламентом, чтобы увидеть светлые дни в будущем", - добавил он.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Кругом враги: почему люди Трампа начали воевать с командой Зеленского.