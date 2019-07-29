Протрамповский телеканал могут наградить за интервью с Путиным

Интервью ведущего Криса Уоллеса с президентом России Владимиром Путиным на телеканале Fox News попало в номинацию на вручение премии "Эмми" как лучшее интервью в прямом эфире.

Об этом сообщает на официальном сайте премии.

В ходе записи ведущий спрашивал у президента РФ об итогах саммита в Хельсинки, где тот встречался с президентом США Дональдом Трампом, об отношениях между Россией и США, ядерном вооружении и вмешательстве в выборы 2016 года в США.

Крис Уоллес также попытался вручить Путину копию обвинительного заключения специального прокурора Роберта Мюллера, где говорилось, что российские спецслужбы причастны к хакерским атакам в ходе американской президентской кампании. Путин отказался брать в руки документ, заявив, что "Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Штатов, тем более в выборы".

Ведущий спрашивал Путина о давлении на лидеров оппозиции в России.

"У всех политиков есть конкуренты. Я уверен, что у Дональда Трампа они тоже есть", — сказал президент.

"Да, но они не умрут", — заметил Уоллес.

Следует отметить, что премия "Эмми" вручается ежегодно за лучшие работы в разных секторах телеиндустрии. Вручение наград этого года пройдет 24 сентября в Нью-Йорке.

Как сообщал "Апостроф", 28 июля президент России Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге парад Военно-морского флота РФ, а в сети его раскритиковали за безразличие к масштабным пожарам в Сибири.