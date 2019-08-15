В США стрелок захватил заложников и устроил бойню с полицией: фото и видео

В среду, 14 августа, в городе Филадельфия, США, неизвестный мужчина открыл стрельбу по полицейским.

Об этом сообщает телекомпания CBS.

Подразделение полицейского спецназа на бронированном спецавтомобиле прибыло на место стрельбы. Туда же были стянуты десятки стражей порядка. По крайней мере, 7 полицейских получили ранения.

Свидетели слышали около ста выстрелов. Огонь был настолько интенсивным, что до жителей домов, расположенных в непосредственной близости от места событий, донесся запах пороха.

В доме, где забаррикадировался стрелок, оказались двое полицейских и еще несколько человек. После переговоров со стрелком их удалось вывести. Через некоторое время сдался полицейским и сам стрелок.

Стрелка предположительно зовут Морис Хилл, ему 34 года. До этого привлекался к ответственности за наркотики.

Напомним, как ранее сообщалось, 3 августа за один день в США в разных городах произошло сразу два массовых убийства. Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Десятки убитых и раненых: что известно о двух кровавых бойнях, всколыхнувших США.