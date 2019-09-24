Дочь Трампа отличилась смелым нарядом в ООН: опубликованы пикантные фото

На Генассамблее ООН в Нью-Йорке дочь президента США Дональда Трампа Иванка своим внешним видом приятно удивила присутствующих, которые не могли не обратить внимание на размер и форму ее бюста.

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Фото опубликовали ряд американских СМИ.

"Иванка Трамп на Генассамблее ООН. Умеет акцентировать внимание на главном)", - прокомментировал снимки на своей странице в Facebook политолог и журналист Дмитрий Гороховский.

Иванка Трамп выбрала для важного мероприятия официальный стиль одежды, однако ее блузка оказалась слишком тонкой, чтобы скрыть рельефные очертания ее пышной груди. Комментаторы тут же заподозрили дочь президента США в отсутствии нижнего белья и обратили внимание на то, что размер ее бюста стал явно больше.

Присутствующие отметили, что речь Иванки Трамп на Генассамблее ООН тоже была очень хорошей.

Как сообщал "Апостроф", раньше президент США Дональд Трамп попал на жесткую карикатуру с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.