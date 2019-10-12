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В США умер звезда сериала "Во все тяжкие"

суббота, 12 октября 2019, 19:03
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Фото: Delfi

В пятницу, 11 октября, в Соединенных Штатах Америки умер популярный актер Роберт Форстер.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание The Hollywood Reporter.

Голливудская звезда скончалась у себя дома в Лос-Анджелесе после тяжелой болезни. У 78-летнего артиста был рак мозга.

Роберт Форстер дебютировал в фильме с Марлоном Брандо и Элизабет Тейлор в фильме Джона Хьюстона "Размышления в золотом глазу" (1967 год). Актер запомнился зрителям по десяткам ролей. В частности, он работал с Дэвидом Линчем в фильме "Малхолланд драйв" и третьем сезоне сериала "Твин Пикс". Он также снимался в сериалах "Во все тяжкие" и "Последний настоящий мужчина".

В 1998 году актер был номинирован на премию "Оскар" за роль Макса Черри в фильме Квентина Тарантино "Джеки Браун".

Последним фильмом, в котором снялся актер, стал полнометражный "El Camino: Во все тяжкие". Он является продолжением одноименного сериала. Актер умер в день премьеры полнометражного фильма на Netflix.

Как сообщал "Апостроф", стало известно о смерти в США 20-летнего актера Камерона Бойса.

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