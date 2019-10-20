В США рассказали, чем руководствовались при решении остановить помощь Украине

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что решение о приостановке военной помощи для Украины базировалось исключительно на стратегических соображениях.

Об этом он заявил в интервью телеканалу АВС.

Отвечая на вопрос журналиста о том, не руководствовался ли Белый дом стремлением добиться определенных услуг от украинских властей, Помпео ответил, что он такого "никогда не видел".

"Речь всегда шла о том, каковы будут стратегические последствия, дойдут ли средства туда, куда следует, будут ли они направлены куда нужно в свете коррупции в Украине, как мы можем гарантировать это. Целесообразно ли для нас предоставлять оборонительные вооружения", - сказал Помпео.

Как сообщал "Апостроф", раньше бывший посол США в Украине Мари Йованович на слушаниях в Конгрессе назвала причиной своего увольнения отказ собирать "компромат" на Джозефа Байдена.