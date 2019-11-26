Были подняты истребители: в столице США произошло ЧП из-за странного самолета

В столице Соединенных штатов Америки, Вашингтоне, была поднята тревога из-за сообщений о нарушении воздушного пространства.

Об этом сообщает NBC.

Самолет, который предположительно нарушил воздушное пространство, не выходил на связь. В связи с этим в воздух по тревоге были подняты истребители.

Резиденция президента США, Белый дом, а также Капитолий были переведены в режим изоляции.

Это произошло утром, около 9:00. Позже, через двадцать минут, тревога была снята. Отмечается, что самолет-нарушитель "не считается враждебным в данный момент".

Как ранее сообщал "Апостроф", 21 ноября в США двигатель самолета Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines загорелся после взлета, из-за чего авиалайнер был вынужден вернуться в аэропорт Лос-Анджелеса.