В США лютует непогода: озвучен неутешительный прогноз, видео

В США непогода накрыла целый регион, обесточив десятки домов. Специалисты не исключают и еще большего ненастья – торнадо.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

Так, поселки, расположенные в Гранд-каньоне, накрыла метель, а в некоторых из-за сильного ветра повредились линии электропередач, и исчезло электричество. Почти все дороги закрыты.

При этом, столицу штата Аризона затопил дождь. Ветер скоростью свыше 100 км/ч поломал деревья и снес крыши домов. Предполагается, что в ближайшие дни погода не улучшится. Не исключено, что регион в ближайшие дни накроет торнадо.

Как сообщал "Апостроф", ранее в США в результате торнадо один человек погиб, еще не менее 130 человек пострадали.