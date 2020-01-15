В Мексике случайно нашли сокровище ацтеков, фото

В городском парке Мехико (Мексика) ученые Национального института антропологии и истории обнаружили редкую находку - золото ацтеков.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Phys.org .

Ученые с помощью рентгена исследовали золотой слиток. Оказалось, что сокровище ацтеков свое время разграбили испанские конкистадоры во главе с Эраном Кортесом.

В свою очередь, захватчики потеряли слиток 30 июня 1520 во время Ночи печали, когда местные жители города Теночтитлан восстали против испанских завоевателей и вышвырнули их из города.

Как сообщал "Апостроф" раньше, искатель сокровищ с помощью металлоискателя нашел в Австралии золотой самородок весом 1,4 килограмма. Такую находку мужчина обнаружил у города Калгурли (это крупный центр добычи золота, там добывают 2/3 австралийского золота и самородки находят несколько раз в год).