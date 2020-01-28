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В Бразилии стремительно растет число погибших в результате оползней: страшные кадры

вторник, 28 января 2020, 12:39
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Фото: Daily Storm/Telegram

Количество жертв в результате оползней, которые стали следствием проливных дождей на юго-востоке Бразилии, достигло 57.

Об этом сообщает управление гражданской обороны штата Минас-Жерайс, который больше всех пострадал от стихии.

На данный момент, по информации властей, 19 человек числятся пропавшими без вести, еще более 20 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

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Ранее сообщалось, что из-за природной аномалии 17 человек пропали без вести, еще семь получили ранения. Более 2,5 тысячи человек остались без крыши над головой.

Напомним, как сообщал "Апостроф", Венеция в понедельник, 23 декабря, снова начала уходить под воду, уровень воды поднялся на 144 см выше нормы.

Также потоп случился и в России. В одном из домов вода просто снесла одну стену. Как минимум 15 домов оказались в приблизительно таких же условиях.

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