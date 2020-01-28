В Бразилии стремительно растет число погибших в результате оползней: страшные кадры

Количество жертв в результате оползней, которые стали следствием проливных дождей на юго-востоке Бразилии, достигло 57.
Об этом сообщает управление гражданской обороны штата Минас-Жерайс, который больше всех пострадал от стихии.
На данный момент, по информации властей, 19 человек числятся пропавшими без вести, еще более 20 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.
Ранее сообщалось, что из-за природной аномалии 17 человек пропали без вести, еще семь получили ранения. Более 2,5 тысячи человек остались без крыши над головой.
Напомним, как сообщал "Апостроф", Венеция в понедельник, 23 декабря, снова начала уходить под воду, уровень воды поднялся на 144 см выше нормы.
Также потоп случился и в России. В одном из домов вода просто снесла одну стену. Как минимум 15 домов оказались в приблизительно таких же условиях.