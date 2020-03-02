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Прогибается под диктаторов: в США раскритиковали Трампа за "любовь" к Путину

понедельник, 02 марта 2020, 23:26
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Президенту США Дональду Трампу нравятся лидеры-диктаторы других стран, например, как глава России Владимир Путин.

Об этом рассказал в интервью "Апострофу" преподаватель Американского университета в Вашингтоне Алан Лихтман.

"Мы видим, иностранные лидеры нравятся Трампу. Это диктаторы. Ему хотелось бы быть похожим на Владимира Путина, китайского лидера Си Цзиньпина или турецкого президента Эрдогана. Ему хотелось бы быть более автократичным. И это очень плохо для будущего страны, поскольку подрывает линии, благодаря которым наша страна так долго была в безопасности. И это дает больше зеленого света Владимиру Путину, чтобы он снова вмешался в предстоящие президентские выборы. О таких намерениях нас предупреждали разведка и независимый прокурор Мюллер. Трамп хочет, чтобы российское вмешательство произошло снова - в еще больших масштабах. Он прогибается под диктаторов и это ставит демократию под угрозу", - отметил эксперт.

По словам Лихтмана, нет такого понятия как "хороший автократ". История показывает, что все подобные личности по всему миру использовали свою власть ради себя - ради собственной выгоды, собственного обогащения, расширения своей власти - но не ради блага своей страны.

"У нас есть президент, который позволяет себе думать, что он может делать все, что заблагорассудится, не обращая внимания на сдерживание и противовесы, встроенные в конституционную систему США. Трамп делает очень вредные вещи - он использует свои полномочия представителя исполнительной власти, чтобы вмешиваться в сферу правосудия. Он подрывает экологические регуляторные акты и таким образом ставит под угрозу катастрофических последствий изменения климата не только Америку, но и весь мир. Он использует свои полномочия, чтобы вмешиваться в миграционные вопросы, разделяет семьи, держит детей в клетках. Все эти вещи очень опасны для будущего страны", - подчеркнул преподаватель.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Трамп обворовывает США, лишая американцев самого святого - Алан Лихтман.

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