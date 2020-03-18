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Коронавирус в США: спасатели в шуточной форме пригрозили "туалетным террористам"

среда, 18 марта 2020, 00:00
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В США, куда коронавирус также добрался, полиция города Ньюпорт (штат Орегон) призвала жителей не звонить в "911", если у них закончилась туалетная бумага.

Соответствующую просьбу опубликовала пресс-служба полицейского департамента города.

"Не звоните в 911 только потому, что у вас закончилась туалетная бумага. Вы сможете выжить и без нашей помощи", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что "история предлагает множество других вариантов на случай, если вы не можете найти рулон любимой мягкой, ультраплюшевой двухслойной цитрусовой ткани".

Напомним, что глава Белого дома Дональд Трамп отказывается брать ответственность за распространение COVID-19 в США.

Как сообщал "Апостроф", чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал каким образом, во время пандемии коронавируса, из США можно вернуться в Украину.

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