В США произошло мощное землетрясение: опубликовано видео

В среду, 18 марта, в американском штате Юта произошло мощное землетрясение магнитудой 5,7 баллов.

Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным Геологической службы Соединенных Штатов, землетрясение произошло около 7:09 по местному времени. Его эпицентр находился примерно в 10 милях к западу от Солт-Лейк-Сити и совсем недалеко от города Магна.

Очевидцы публикуют в сети видео с места происшествия.





Из-за подземных толчков в некоторых районах были зафиксированы перебои с электроснабжением. О жертвах или пострадавших в результате землетрясения не сообщается.

Как ранее сообщал "Апостроф", 28 января в Карибском море произошло самое мощное землетрясение в 2020 году.